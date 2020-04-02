МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. ФГУП "Росморпорт" объявило тендер на разработку рабочей документации и реконструкцию береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения "Ванино — Холмск" в морском порту Холмск в Сахалинской области, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 2,3 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Работы распланированы в два этапа. В ходе работ предстоит, в частности, реконструкция причалов №1, 3, 4, подъемно-переходного моста, въезда на причал, пассажирского трапа.

Срок завершения работ: 15 декабря 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 2,3 миллиарда рублей, это средства федерального бюджета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11.00 мск 28 апреля. Рассмотрение заявок намечено на 29 апреля и на 7 мая.

Паромная переправа "Ванино – Холмск" — морская железнодорожная грузопассажирская паромная переправа, соединяющая остров Сахалин с материковой частью РФ.