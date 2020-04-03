ВЛАДИВОСТОК, 3 апр /ПРАЙМ/. Перевозки пассажиров на дальнем следовании на Дальневосточной железной дороге в марте 2020 года снизились почти на 15%, сообщает ДВЖД.

"В марте 2020 года на инфраструктуре Дальневосточной железной дороги перевезено 718,7 тысячи человек, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 468,7 тысячи пассажиров (-1,3%), в дальнем следовании – 249,9 тысячи (-14,8%)", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот в марте 2020 года составил 167,1 миллиона пассажиро-километров, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Пассажирооборот с начала 2020 года упал ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 4% — до 510,2 миллиона пассажиро-километров. Этот показатель снизился в дальнем следовании на 4,7%.