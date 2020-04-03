МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") предупредила пассажиров о мошенниках, от имени лоукостера запрашивающих данные банковских карт якобы для возврата средств за билеты.

"Появилась информация о мошенниках, обзванивающих клиентов от имени нашей авиакомпании и запрашивающих данные банковских карт, якобы для возврата денежных средств. Мы просим вас быть очень внимательными и не поддаваться на уловки мошенников. Авиакомпания "Победа" не запрашивает у клиентов данные банковских карт. Возврат средств по отмененным рейсам производится автоматически на счет в личном кабинете на pobeda.aero", — говорится в рассылке лоукостера пассажирам.

"Мы подготовили подробную инструкцию об использовании средств в личном кабинете и вышлем ее на почту клиента вместе с промокодом на скидку 10% на следующий перелет… Если у клиента нет личного кабинета, мы сами его создадим и пришлем ссылку на почту, указанную в бронировании", — отмечает компания.

"Победа" на фоне снижения авиаперевозок и пандемии коронавируса с 1 апреля по 31 мая приостановила выполнение всех своих рейсов. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности позволит перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

Компания сообщила, что вернет клиентам деньги за отмененные рейсы на банковские карты после 1 июня 2021 года, до этого средства будут возвращены только на счет в личном кабинете на сайте лоукостера, и их можно будет потратить на другой билет перевозчика.