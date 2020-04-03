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МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Сроки возобновления чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа на данный момент неизвестны, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.

"Срок возобновления в настоящее время обозначить не представляется возможным", — сказал источник.

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции ранее в пятницу сообщил, что Россия с 00.00 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.