ЕРЕВАН, 3 апр /ПРАЙМ/. Российские власти разрешили авиакомпании Red wings выполнить разовый чартерный рейс Москва-Ереван для доставки на родину армянских граждан, сообщили в пятницу в посольстве Армении в РФ.

"Сообщаем, что авиакомпания Red wings со стороны правительства РФ получила разовое разрешение на осуществление чартерного рейса Москва-Ереван (WZ4323) 6 апреля в 15.40 по московскому времени. Данным рейсом в Армению могут вернуться исключительно армянские граждане, находящиеся в РФ", — говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

Там же отмечается, что билеты для авиаперелета можно будет приобрести в кассе №94 московского международного аэропорта "Домодедово", а также в кассе авиакомпании Red wings в ереванском аэропорту "Звартноц".

"Отметим, что все граждане РА, прибывшие в Армению данным рейсом, должны пройти обязательный 14-дневный карантин", — заявили в посольстве.

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции ранее в пятницу сообщил, что Россия с 00.00 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.