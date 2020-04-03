МИНСК, 3 апр /ПРАЙМ/. Россия в связи с ситуацией с коронавирусом оплатит возвращение группы белорусов из Дели в Минск на самолете компании "Белавиа", заявил в пятницу посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

В связи с пандемией коронавируса ряд стран закрыли свои границы для иностранцев и ввели режим ЧП. Россия также до 1 мая приняла решение ограничить въезд на свою территорию иностранцев, в том числе белорусов. Из-за этого белорусские граждане, которые покупали туристические поездки в третьи страны с вылетом из Москвы, испытывают трудности с возвращением домой.

"Обсуждая ситуацию с руководством министерства иностранных дел Республики Беларусь и авиакомпании "Белавиа", мы предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск-Дели-Минск", — заявил Мезенцев журналистам.

Он указал, что часть белорусских туристов, которые ранее вылетали на отдых из Москвы в третьи страны, не сумела воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков, потому что "порой и мест не хватало, а иногда и вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые отличали на тот момент взаимодействие с туроператорами". В этой связи Мезенцев поблагодарил руководство банка ВТБ (Беларусь) за предельно оперативное и заинтересованное отношение к запросу посольства РФ в Белоруссии.

"Ответом на нашу просьбу было выделение необходимой суммы. Финансовые средства были оперативно перечислены и уже пришли на счета компании "Белавиа". Это обеспечит вылет 107 граждан Беларуси на родину", — сказал Мезенцев.

Он добавил, что вылет из Минска запланирован днем 5 апреля, чтобы "уже глубокой ночью 6 апреля белорусские граждане смогли встретиться в национальном аэропорту Минска со своими родными, друзьями, которые заждались и соскучились по ним".