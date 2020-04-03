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МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан", — говорится в сообщении.

"С понедельника, 6 апреля, на направлениях внутри России частота еженедельных рейсов сократится. Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании", — добавляет компания.

Компания опубликовала расписание рейсов до 12 апреля, в нем значатся рейсы из Москвы в 55 городов РФ, а также рейс Сочи-Симферополь. Наибольшее количество рейсов остается в Санкт-Петербург, однако частота полетов туда сократилась в два раза, со 140 до 70 рейсов в неделю.

Как уточняется в сообщении, перевозки в четыре города Дальнего Востока – Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск – наряду с "Аэрофлотом" сокращает его дочерняя авиакомпания "Россия".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.