МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Посольство США прорабатывает возможность организации чартерных рейсов из Москвы для вывоза американцев после отмены рейса "Аэрофлота" и решения России с 4 апреля приостановить международные авиарейсы, сообщил в пятницу пресс-секретарь американской дипмиссии в РФ Ребекка Росс.

Россия с 00.00 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы по вывозу россиян на родину, сообщил ранее оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Готовимся к возможным чартерным рейсам: с учетом сегодняшнего развития ситуации посольство США активно работает над возможной организацией чартерных рейсов для американцев, которые хотят вернуться в США. Для этого понадобится одобрение правительства РФ, что может стать непростым процессом и занять несколько дней", — написала Росс в Twitter.