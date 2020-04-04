МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания S7 с 4 апреля вынуждена приостановить рейсы для вывоза пассажиров из Таиланда, Вьетнама, Японии, сообщили в пресс-службе компании.

Как ранее сообщила Росавиация, действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено. Сделано это было "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекции на территории" России.

"Оперативным штабом по предупреждению распространения вируса было принято решение временно полностью ограничить международное авиасообщение. В связи с этим с 4 апреля S7 Airlines вынуждена временно приостановить выполнение рейсов для вывоза путешественников из Таиланда, Вьетнама, Японии", — говорится в сообщении.

"Пассажирам, ожидающим вылет в Россию, необходимо заполнить специальную форму "Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом" на едином портале gosuslugi.ru. На основе этих данных российскими властями будет сформирован график вывоза на территорию России в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки", — отмечает компания.