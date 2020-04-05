МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края объявило тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги от горноклиматического курорта "Альпика-Сервис" до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи, начальная (максимальная) цена контракта — почти 770 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Капитальный ремонт объекта: "Автомобильная дорога от горноклиматического курорта "Альпика-Сервис" до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор", км 5+040 в городе-курорте Сочи", — отмечается в данных об объекте закупки.

Работы будут вестись в рамках государственной программы Краснодарского края по развитию сети автомобильных дорог.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена почти в 770 миллионов рублей. Источник финансирования – краевой бюджет.

Согласно документации, заказчик ожидает, что работа начнется с момента заключения контракта, а закончится к 30 ноября 2022 года. Контракт действует до конца декабря 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля. Поступившие предложения планируется рассмотреть частями – 28 апреля и 8 мая.