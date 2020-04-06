ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр /ПРАЙМ/. Авиарейс для вывоза российских граждан прибыл в понедельник вечером в Екатеринбург из Бишкека, сообщает онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Рейс выполнила авиакомпания "Уральские авиалинии". Он прибыл в 19.49 (17.49 мск).

Ранее журналистам в координационном Совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран. Отмечалось, что в понедельник будут совершены первые два — Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.

В Киргизии от коронавируса погибли четверо человек. Количество зараженных достигло 216. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице — режим чрезвычайного положения.