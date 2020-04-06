ЕРЕВАН, 6 апр /ПРАЙМ/. Второй рейс авиакомпании Red wings из Москвы в Ереван для доставки на родину граждан Армении запланирован на 7 апреля, сообщили в понедельник в армянском посольстве в РФ.

"Сообщаем, что второй чартерный рейс из московского аэропорта "Домодедово" в Ереван, осуществляемый компанией Red wings, состоится 7 апреля в 15.40 по московскому времени. Данным рейсом в Армению могут вернуться исключительно армянские граждане, находящиеся в РФ", — говорится на странице посольства в Facebook.

Там же отмечается, что билеты для авиаперелета можно будет приобрести в кассе №94 международного аэропорта "Домодедово". "Отметим, что все граждане, прибывшие в Армению данным рейсом, должны пройти обязательный 14-дневный карантин в специально отведенном месте", — заявили в посольстве.

В понедельник первым чартерным рейсом Москва-Ереван авиакомпании Red Wings в Армению из России прибыли 222 армянских гражданина, пожелавших вернуться на родину. Вице-премьер страны Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения, заявил, что прибывшие будут изолированы и доставлены в гостиницы Еревана и Цахкадзора, где будут находиться в режиме карантина 14 дней

Четвертого апреля посольство Армении в России сообщило, что свыше 2 тысяч граждан Армении зарегистрировались для возвращения на родину из России, однако два ожидаемых рейса смогут взять на борт примерно по 220 пассажиров.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. В стране выявлены 833 случая заражения, восемь пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.