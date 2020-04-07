АШХАБАД, 7 апр /ПРАЙМ/. Ведомства Туркменистана в режиме видеоконференции обсудили вопросы сотрудничества с рядом российских предприятий из Татарстана, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Так, сообщается, что представители агентства "Туркменское морское и речное пароходство" и акционерного общества "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Судостроительной корпорации "Ак барс" обсудили вопросы строительства сухогруза для торгового флота Туркмении на Каспии.

В видеоконференции представителей агентства "Туркменские авиалинии" и публичного акционерного общества "Казанский вертолетный завод" был рассмотрен ход выполнения ранее достигнутых договоренностей. В марте этого года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому "Туркменские авиалинии" приобретут вертолеты скорой медицинской помощи "АНСАТ" и "Ми-17-lВ", производимые казанским предприятием.

Переговоры в формате онлайн провели представители государственного концерна "Туркменхимия" и общества с ограниченной ответственностью KER-Holding. Стороны обсудили подготовку контакта на строительства на Туркменабатском химическом заводе установки по производству комплексных удобрений (NPK). Компания KER-Holding стала победителем проведенного "Туркменхимией" международного тендера на проектирование и строитель­ство "под ключ" вышеназванной установки мощностью 170 тысяч тонн продукции в год.

И еще одну видеоконференцию провели представители агентства "Туркменавтотранспорт" и публичного акционерного общества "КАМАЗ". Стороны обсудили ход реализации ранее заключенных контрактов. В настоящее время, в соответствии с подписанным в июне прошлого года постановлением Бердымухамедова, проводится доставка автомобильной техники "КАМАЗ" для нужд туркменских министерств и ведомств.

Отмечается, что такое широкое использование формата переговоров в режиме видеоконференции вызвано пандемией коронавируса. И Россия, и Туркменистан, в этой связи, существенно ограничили грузовое и пассажирское транспортное сообщение.

По заявлению официальных туркменских властей, на сегодняшний день, на территории страны не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.