ДОХА, 7 апр /ПРАЙМ/. Летающий из столицы ОАЭ национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways с конца апреля начнет испытывать в аэропорту Абу-Даби новую технологию по выявлению путешественников, которые могут болеть коронавирусной инфекцией на ранних стадиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

"Эта технология будет отслеживать такие параметры, как температура тела, пульс и наличие респираторных заболеваний у человека во время регистрации на рейс, сдачи багажа или прохождения паспортного контроля. При этом она будет автоматически приостанавливать процесс самостоятельной регистрации или сдачи багажа, если жизненно важные признаки пассажира указывают на потенциальные симптомы болезни. После чего обсуждение состояния пассажира будет проходить по видеоконференции или с участием квалифицированного персонала на месте, который может сделать дальнейшие выводы оценки.

Авиакомпания Etihad опробует технологию контроля за состоянием здоровья пассажиров в аэропорту Абу-Даби начиная с конца апреля и в течение мая 2020 года, в начале с участием волонтеров, а как только начнут летать рейсы, на вылетающих пассажирах.

Как пояснил вице-президент Etihad Airways по деятельности хабов Йорг Опперманн, "эта технология не предназначена для диагностики заболеваний. Это индикатор раннего предупреждения, который поможет идентифицировать людей с общими симптомами заболеваний, чтобы их могли дополнительно оценить медицинские эксперты".

По мнению авиакомпании, эта технология по оценке возможности пассажира к путешествию поможет не только во время нынешней вспышки COVID-19, но и в будущем. "Это еще один шаг к тому, чтобы будущие вирусные вспышки не оказали такого же разрушительного воздействия на мировую авиационную отрасль, как это происходит в настоящее время. Мы считаем, что внедрение бесконтактного самообслуживания в аэропортах и автоматического скрининга состояния здоровья помогут пассажирам раньше вернуться к путешествиям по воздуху", — отметил Опперманн.

Компания Etihad Airways с 25 марта по распоряжению эмиратских властей полностью прекратила полеты во все страны мира, но на прошлой неделе возобновила полеты по нескольким направлениям, чтобы вернуть домой остающихся в Эмиратах иностранцев.