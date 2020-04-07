МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Чартерный спецрейс Москва-Вена во вторник вылетел с 98 пассажирами – гражданами более чем 10 европейских стран, сообщает посольство Германии в России.

"Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер и посол Германии Геза Андреас фон Гайр проводили пассажиров из более чем 10 европейских стран – они вылетели спецрейсом Austrian Airlines в Вену", — говорится в сообщении в официальном аккаунте немецкого посольства в Facebook. Уточняется, что на борту 98 пассажиров. По данным посольства Австрии в РФ, среди них 35 австрийских граждан.

Ранее в пресс-службе посольства ФРГ в Москве РИА Новости сообщили, что спецрейсом для возвращения на родину воспользовались 28 граждан Германии.

Австрия приостановила авиасообщение с Россией 17 марта. РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.