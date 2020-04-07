ИРКУТСК, 8 апр /ПРАЙМ/. Самолет компании S7 прибыл из Бангкока в Иркутск, сообщили РИА Новости в справочной службе международного аэропорта Иркутск.

"Рейс S7 Бангкок-Иркутск прибыл в аэропорт назначения в 2.40 (21.40 мск)", — сообщили в справочной.

На заседании оперативного штаба 7 апреля врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что борт должен доставить в Иркутск 200 человек. Все они будут размещены в обсерваторе.

На 7 апреля в Иркутской области заражение коронавирусом подтверждено у 14 пациентов. Один из них – 62-летний мужчина скончался. На обсервации находятся 210 человек, еще более 5 тысяч человек находятся дома на карантине. С 31 марта по 12 апреля в Приангарье действует режим самоизоляции.

В понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран. До этого сообщалось, что РФ с 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа.