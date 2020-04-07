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МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Вылет чартерного спецрейса для вывоза граждан Италии из России состоится 9 апреля, его выполнит авиакомпания NEOS, сообщили в посольстве Итальянской Республики в Москве.

"Сообщаем вам, что для вылета в Рим организован чартерный рейс авиакомпании NEOS. Вылет рейса запланирован из московского аэропорта Шереметьево на четверг, 9 апреля, в 19.20", — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что самолет сделает остановку в аэропорту Санкт-Петербурга — Пулково — и далее полетит в Рим. Время предполагаемого прибытия — 23.05.

В посольстве также уточнили, что билеты можно приобрести непосредственно на сайте авиакомпании.

"После покупки билета необходимо будет прибыть в аэропорт (в Москве или Санкт-Петербурге) для прохождения формальностей не менее чем за 3 часа до вылета рейса, так как онлайн-регистрация невозможна", — добавили в ведомстве.

Также в дипмиссии напомнили, что въезд в Италию разрешен только по обстоятельствам, связанным с работой, состоянием здоровья или "безотлагательной срочностью". В этой связи граждане страны должны быть готовы предъявить сотрудникам полиции свидетельства необходимости своей поездки на родину.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты по отдельным решениям правительства.