ГРОЗНЫЙ, 7 апр /ПРАЙМ/. Пассажиры авиайресов, вылетающих из Москвы в Грозный, должны иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус, без нее они не будут допущены на посадку, сообщила пресс-служба "Вайнахавиа" во вторник.

Требование вступает в силу с 11 апреля.

"Начиная с субботы, 11 апреля, пассажирам всех рейсов "Москва-Грозный" обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. На рейс будут допущены только пассажиры с отрицательным результатом на COVID-19", — говорится в сообщении "Вайнахавиа".

Пассажирам необходимо быть в защитных масках. Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки. Тем, кто уже купил билеты, администрация грозненского аэропорта рекомендует до 11 апреля пройти соответствующий анализ.

Власти Чечни с 5 апреля закрыли въезд в Чечню всех видов транспорта, за исключением транзитных перевозок, продовольственных и медицинских поставок и экстренных выездов.