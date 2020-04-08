МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту РФ Владимиру Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.

Президент РФ в среду провел совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я предлагаю запретить движение автобусов межрегионального значения, за исключением осуществляющих регулярные перевозки или организованные перевозки сотрудников предприятий непрерывного цикла между регионами при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм. За вчерашний день с Минтрансом России, комитетом по транспорту Госдумы, МВД и с некоторыми главами субъектов несколько проектов поручений подготовили и согласовали. Если позволите, направлю в адрес правительства", — сказал Старовойт.

Глава Курской области привел пример ситуацию с пассажирами автобуса, который следовал из Москвы в Дагестан.

"На окраине Москвы собрал пассажиров, почти 40 человек, и по маршруту Москва – Дербент отправился по стране. Кто-то заходил, кто-то выходил. Остановился в Хасавюрте. Хорошо, там коллеги из Чечни организовали работу, и он остановился на автобусном вокзале, и всех сошедших из автобуса пассажиров обследовали. У одного из них высокая температура, взяли пробу – у него коронавирусная инфекция. Нет ни списков этого маршрута, ни когда, кто и где выходил. Не обрабатывался автобус", — отметил Старовойт.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.