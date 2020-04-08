МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Возгорание в двухэтажном пассажирском поезде Воронеж-Москва в Рязанской области удалось ликвидировать, причиной ЧП стало короткое замыкание генератора, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Пожар произошел на втором этаже двухэтажного поезда. Предварительно, произошло возгорание генератора на площади три квадратных метра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, воспламенившийся вагон отцепили от состава. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о задымлении без открытого горения в первом вагоне пассажирского поезда Воронеж-Москва возле станции Дягилево в Рязанской области.