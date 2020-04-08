Добавлены подробности от МЧС РФ (после четвертого абзаца).

МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Возгорание в двухэтажном пассажирском поезде Воронеж-Москва в Рязанской области удалось ликвидировать, причиной ЧП стало короткое замыкание генератора, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Пожар произошел на втором этаже двухэтажного поезда. Предварительно, произошло возгорание генератора на площади три квадратных метра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, воспламенившийся вагон отцепили от состава. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о задымлении без открытого горения в первом вагоне пассажирского поезда Воронеж-Москва возле станции Дягилево в Рязанской области.

В пресс-службе МЧС России позже РИА Новости подтвердили сообщение о задымлении вагона.

"В 20.50 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о задымлении в вагоне поезда Воронеж-Москва на 196-м километре у станции Дягилево города Рязани. По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки, поврежден вагон на площади три квадратных метра", — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавших нет, эвакуировали семерых. В тушении участвовало два пожарных расчета. Задержки движение нет.