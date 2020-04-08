МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Железнодорожники рассказали подробности задымления вагона пассажирского поезда Москва-Воронеж под Рязанью.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о задымлении без открытого горения в первом вагоне пассажирского поезда Воронеж-Москва возле станции Дягилево в Рязанской области. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

"На крыше первого вагона пассажирского поезда № 739 Воронеж-Москва произошло задымление. Состав был остановлен, 7 пассажиров пересажены в соседний вагон, вагон с задымлением отцеплен и отправлен на безопасное расстояние. Задымление ликвидировано. Обстоятельства инцидента выясняются", — говорится в сообщении на сайте Московской железной дороги.

Добавляется, что в 22.21 поезд отправился по назначению. В результате инцидента был задержан пассажирский поезд № 20 Москва — Ростов-на-Дону.