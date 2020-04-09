МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Регионы России приступили к дорожным работам в рамках проекта "Улица Победы", приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Минтранса РФ.

Отмечается, что проект реализуется в 83 регионах страны, принимающих участие в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В течение всего юбилейного года дорожники будут приводить в нормативное состояние или благоустраивать улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны.

"Дорожные работы уже стартовали в Краснодарском крае. В Новороссийске в порядок приводят улицы Жуковского и Мира. Первый объект находится в Восточном промышленном районе города", — говорится в сообщении.

Добавляется, что работы также стартовали Севастополе, Новочебоксарске, Калуге и Ленинградской области. Кроме того, в ближайшее время активные дорожные работы в рамках проекта начнутся в большинстве российских субъектов.

"Улица Победы" — инициатива ряда российских регионов, которую поддержал Минтранс России. Как отмечают в министерстве, важной задачей проекта является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.