МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Парковка для медиков с понедельника, 13 апреля, станет бесплатной в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"С понедельника отменяется плата за парковку для медицинских работников. Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в Департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.