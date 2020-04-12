МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Российские авиакомпании в воскресенье 12 апреля вернут россиян из Сеула, Токио, Бангкока, некоторые рейсы будут выполнены в регионы РФ, сообщает Росавиация.

"В график вывозных рейсов на 12 апреля включены два рейса из Сеула. Авиакомпания "Аврора" доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек. Планируется, что 12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией "Уральские авиалинии" в Россию вернутся 200 россиян", — говорится в сообщении.

Также в графике вывозных рейсов на 12 апреля значится рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Токио в Москву, 13 апреля авиакомпания привезет в Москву россиян из Подгорицы и Мадрида. Из этих городов прилетят, как ожидается, около 500 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.