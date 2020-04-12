ВЛАДИВОСТОК, 12 апр /ПРАЙМ/. Жители Приморья, находящиеся в Бангкоке и Токио, смогут вернуться домой рейсами в Иркутск и Новосибирск, сообщил журналистам вице-губернатор региона Константин Шестаков.

"Ближайшие авиарейсы — нас интересовали Бангкок и Токио — это рейсы в Новосибирск и Иркутск. И приморцы, кто изъявил желание улететь ближайшим рейсом, могут улететь туда. Ведём переговоры с S7, чтобы у приморцев была возможность прилететь сюда", — сказал Шестаков.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.