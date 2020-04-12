Неизвестный сообщил о "минировании" самолетов на стоянке "Шереметьево" - экстренные службы
МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Неизвестный сообщил о "минировании" всех воздушных судов, находящихся на стоянках и перроне аэропорта "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" всех самолетов, находящихся в аэропорту "Шереметьево", — сказал собеседник агентства.
По его словам, угроза взрыва также поступила в адрес самолета, вылетевшего из Москвы в Самару. В настоящее время воздушное судно находится в полете.
В последнее время "почтовые террористы", до того массово "минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы. Ни одно из их сообщений подтверждения не находило.
https://1prime.ru/transport/20200412/831251582.html