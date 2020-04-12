МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Неизвестный сообщил о "минировании" всех воздушных судов, находящихся на стоянках и перроне аэропорта "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" всех самолетов, находящихся в аэропорту "Шереметьево", — сказал собеседник агентства.

По его словам, угроза взрыва также поступила в адрес самолета, вылетевшего из Москвы в Самару. В настоящее время воздушное судно находится в полете.

В последнее время "почтовые террористы", до того массово "минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы. Ни одно из их сообщений подтверждения не находило.