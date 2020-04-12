МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Вывозные рейсы россиян на родину из Амстердама, Бангкока, Нью-Йорка и Стамбула состоятся 14-16 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

Рейс "Нью-Йорк — Москва" состоится 14 апреля в 19.20 (местное время). Рейс "Бангкок — Новосибирск" назначен на 14 апреля в11.25. Вылет рейса "Бангкок — Иркутск" состоится 15 апреля в 17.00.

Рейс "Амстердам — Москва" состоится 16 апреля в 13.15. Вылет рейса "Стамбул — Москва" запланирован на 16 апреля в 12.30.