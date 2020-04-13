МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Около 5 тысяч россиян планируется вернуть из-за рубежа в РФ в ближайшие дни, говорится в Telegram-канале Минкомсвязи, созданном для помощи россиянам вернуться на родину.

"Минкомсвязь РФ вместе с коллегами из других ведомств делает все, чтобы граждане России смогли вернуться на Родину. В планах на ближайшие дни обеспечить возвращение домой еще около 5 тысяч россиян по направлениям: Амстердам — Москва, Денпасар — Москва, Мадрид — Санкт-Петербург, Подгорица — Москва, Анталья — Москва, Стамбул — Москва, Гоа — Москва, Нью-Йорк — Москва, Рим — Москва", — говорится в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Там уточняется, что по данным на 12 апреля. успешно выполнено пять авиарейсов. На Родину вернулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и Владивостока.