МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Парковка для медиков с понедельника стала бесплатной в Москве.

По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, с понедельника отменяется плата за парковку для медицинских работников. Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.