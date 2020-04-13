МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Вылет вывозного рейса с россиянами из Тель-Авива в Москву состоится 20 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи РФ, созданном специально для возвращения россиян на родину.

"Вылет рейса Тель-Авив — Москва состоится 20 апреля 2020 в 14.35 (местное время)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перелет возможен только для россиян, проживающих в Москве и Подмосковье. Списки сформируют в порядке живой очереди. Добавляется, что после заполнения рейса будет сделан список ожидания.