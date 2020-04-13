МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Терминалы с технологией бесконтактного измерения температуры тела появятся на транспортных узлах Перми, сообщили РИА Новости в компании-производителе таких систем "Промобот" (Promobot).

Компания указывает, что заключила с властями Пермского края соглашение о поставке четырех систем Thermocontrol.

"Первые три терминала уже поставили в центр. Ожидается, что их разместят на вокзале "Пермь-2". Это позволит проверять температуру более 1000 человек в час. Таким образом, чтобы найти в потоке конкретного человека с повышенной температурой, понадобится меньше времени, чем для сканирования багажа и прохождения металлорамки", — говорится в сообщении.

Терминалы Thermocontrol работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса.

"Мы считаем, что измерение температуры на вокзалах, в аэропортах, крупных торговых и бизнес-центрах, муниципальных и госучреждениях должно стать новым стандартом безопасности в мире. Когда вирус только начинал распространяться, готовых решений для того, чтобы остановить его передачу — не было. Решение, которое сегодня представляет "Промобот", позволяет обеспечить более точное измерение температуры, чем существующие решения на базе импортных тепловизоров", — прокомментировал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Также, согласно сообщению, глава Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с представителями Promobot отметил, что региональный оперштаб рассмотрит возможность использования средств пермского краевого фонда по борьбе с коронавирусом на покупку 10 таких терминалов. Они могут быть размещены на объектах социальной и транспортной инфраструктуры с наибольшим скоплением людей.