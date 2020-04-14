С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр /ПРАЙМ/. Конституционный суд (КС) России во вторник огласит решение по делу о проверке конституционности норм, на основании которых пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" получил штраф за нарушение требований транспортной безопасности, следует из материалов суда.

"Четырнадцатого апреля… Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу о проверке конституционности части 2 статьи 2.1, части 1 статьи 2.2, части 3 статьи 11.15.1 и пункта 5 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ, статьи 12.2 ФЗ "О транспортной безопасности", подпунктов 36, 37, 39, 45 пункта 5 и подпунктов 1, 2, 8 пункта 7 требований по обеспечению транспортной безопасности…", — говорится в этих материалах.

Слушания дела прошли 13 февраля по жалобе компании "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад", где по итогам внеплановой проверки соблюдения требований транспортной безопасности в марте 2018 года было установлено, что в порту отсутствуют технические средства обеспечения безопасности, досмотр ведется не аттестованными лицами, нарушена работа охранных телевизионных систем и пропускного режима. На основании протокола об административном правонарушении суд признал компанию виновной в умышленном неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности, назначив административный штраф в 200 тысяч рублей.

Согласно материалам КС, по мнению заявителя, оспариваемые нормы КоАП РФ носят "неопределенный характер". В частности, установленные одной из оспариваемых статей формы вины не могут быть применены к юридическому лицу, поскольку рассчитаны исключительно на физических лиц. Это, как считает "Морской фасад", не позволяет с соблюдением закона решить вопрос о вине юрлица в административном правонарушении.

Заявитель считает также, что оспариваемая статья закона о транспортной безопасности, а также отдельные положения требований по ее обеспечению "не отвечают критериям определенности правового регулирования", отмечается в материалах суда.