ВЛАДИВОСТОК, 14 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания S7 в среду рейсом из Бангкока во Владивосток вывезет россиян, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании в аэропорту Владивостока.

"Рейс номер 6262 из Бангкока — вывозной с россиянами", — сказал собеседник.

Он не уточнил, сколько человек будет на борту.

Как сообщил РИА Новости представитель справочной аэропорта, рейс прибывает во Владивосток в 21.25 местного времени (14.25 мск) в среду.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.