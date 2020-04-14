МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Онлайн-сервисы заказа такси получили от департамента транспорта Москвы письма с информацией о способе проверки пропусков у пассажиров, доведут эти данные до партнеров и водителей, сообщили РИА Новости в компаниях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии коронавируса подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля. В частности, с 15 апреля для передвижения по городу на личном или общественном транспорте нужно будет получить цифровой пропуск.

"Мы получили письмо от Дептранса Москвы о способе проверки пропусков у пассажиров, которые будут пользоваться сервисом заказа такси для передвижения по городу. Согласно письму заместителя руководителя департамента Москвы Д.В. Пронина, проверка будет осуществляться через приложение "Помощник Москвы". Мы начнем оповещение перевозчиков — с утра 15 апреля все водители, подключенные к платформе "Везёт", получат информационное сообщение о необходимости скачать данное приложение и зарегистрироваться на платформе через государственный регистрационный знак легкового такси", – сказали в пресс-службе "Везёт".

"В ближайшее время мы направим всю информацию, которую получили от департамента транспорта Москвы нашим партнерам – индивидуальным предпринимателям, таксопаркам и их водителям", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси". При этом компания запросила дополнительные разъяснения от департамента по регламенту работы такой системы. "Система проверки должна быть прозрачной для всех участников – и для перевозчиков, и для пользователей сервисов, и для правоохранительных органов", — пояснили в компании.

В пресс-службе "Ситимобил" также сообщили, что сервис доведёт информацию об установленном Дептрансом порядке проведения процедуры проверки цифровых пропусков пассажиров до партнёров. "Ситимобил" неукоснительно соблюдает требования регулирующих органов и особенно внимательно относится ко всем процедурам, связанным с предотвращением дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", — отметили в компании.

При этом участником рынка остаются непонятны некоторые детали, сказал источник на рынке такси. "Непонятно, как надо будет действовать, если в такси садится пассажир, которому не нужен пропуск – журналист, судья или полицейский. У водителей нет прав и оснований проверять удостоверения. Очень жаль, что такие разъяснения мы получили поздно вечером накануне", — сказал собеседник агентства.