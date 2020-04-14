МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Посольство России в Турции поблагодарило турецкий МИД и администрацию президента страны Тайипа Эрдогана за помощь в организации вывозного рейса для россиян из Антальи.

"Сегодня первый борт из Турции с нашими соотечественниками вылетел из международного аэропорта города Антальи. Признательны турецкому внешнеполитическому ведомству и администрации президента Тайипа Эрдогана за содействие в организации "вывозного" рейса. Надеемся и будем прилагать все усилия для того, чтобы в самое ближайшее время все остальные наши сограждане, находящиеся в Турции, оказались на родине", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что самолет "Аэрофлота" рейсом "Анталья-Москва" вылетел в пункт назначения со 147 пассажирами на борту. Представитель российской дипмиссии отметил, что на сегодняшний день в Анталье и близлежащих турецких городах находятся несколько сотен российских граждан, ожидающих возможности вернуться в Россию.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.