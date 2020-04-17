УФА, 17 апр /ПРАЙМ/. Самолёт, следовавший по маршруту Бангкок — Иркутск — Уфа, с российскими туристами на борту приземлился в уфимском аэропорту 17 апреля в 4:17 (2:17 мск).

По данным онлайн-табло международного аэропорта "Уфа", прилет борта авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Бангкок — Иркутск – Уфа был запланирован на 4:40 (2:40), но приземлился в Уфе раньше — в 4:17.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что туристы, которые прилетят из Таиланда, возможно, сразу будут помещены в обсерваторы по коронавирусу, которые подготовлены в посёлках Нижегородка и Лекаревка Уфимского района.

По данным Роспотребнадзора региона, ожидалось, что в Уфу прилетят 62 туриста из Башкирии и 35 человек из соседних регионов: Пермского края, Оренбургской и Челябинской областей.