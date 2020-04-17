МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Авиарейсы Токио-Владивосток и Бангкок-Кемерово для вывоза россиян из-за границы предварительно запланированы на воскресенье 19 апреля, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса SHU5481 Токио — Владивосток запланирован на 19 апреля 2020 в 14.05 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в сообщении.

Также запланирован рейс из Таиланда в Кемерово.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса SVR3714 Бангкок — Кемерово запланирован на 19 апреля 2020 в 17.40 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Кемерово и Кемеровской области, Новосибирской области", — отмечает Минкомсвязь.