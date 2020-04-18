МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Несколько сотрудников Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заболели коронавирусом, сообщили в пресс-службе корпорации.

"У нескольких сотрудников компаний Группы ОАК действительно диагностирован COVID-19. Случаи касаются московских площадок. Сотрудники московских предприятий и КБ Группы ОАК в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме", — сказали в ОАК.

Там отметили, что дополнительные карантинные меры вводятся точечно в отношении ограниченного количества сотрудников, контактировавших с теми, у кого диагноз подтвердился. "Такие сотрудники отправляются на карантин, для них за счет компании организуется комплексная диагностика", — пояснили в пресс-службе.