МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля, в нем запланированы перелеты в РФ из Индии, Японии, Таиланда, Непала, Мьянмы, Вьетнама, Саудовской Аравии, сообщает Росавиация.

"Росавиацией в рамках рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из-за рубежа, сформирован предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля… График… направлен в оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на утверждение. Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал госуслуг", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что в ближайшие выходные планируются рейсы из Индии, Японии и Таиланда. В субботу, 18 апреля, в Москву авиакомпания "Россия" планирует доставить из Гоа около 450 человек. S7 выполнит два рейса из Бангкока: во Владивосток 18 апреля и в Новосибирск 19 апреля. Ожидается около 200 человек на каждом рейсе.

Также из Бангкока 18 апреля запланирован рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург. Планируется привезти 230 человек. Из них более 70 человек будут доставлены из аэропорта Кольцово в Челябинск на автобусе, специально организованном региональными властями. 19 апреля планируется доставить из Токио во Владивосток до 128 россиян. Рейс будет выполнен авиакомпанией "Аврора".

"На 20 апреля запланирован рейс "Сибири" из Камрани в Новосибирск. "Уральские авиалинии" доставят россиян из Бангкока в Кемерово. В предварительный график включен рейс Катманду (Непал) – Янгон (Мьянма) — Москва. Это рейс авиакомпании Royal Flight. Он запланирован на 21 апреля, планируется вывезти 190 человек. Как ожидается, 21 апреля "Уральские авиалинии" доставят соотечественников из Гоа в Казань. К выполнению вывозных рейсов приступит авиакомпания "Ютэйр" — возможен рейс из Джидды в Махачкалу", — говорится в сообщении.

Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на портале госуслуг и получения информации о включении их в список на вывозной рейс.