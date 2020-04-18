МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Авиарейс Джидда-Махачкала для вывоза россиян из-за границы предварительно запланирован на 21 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса UTA9002 Саудовская Аравия (Джидда) — Махачкала запланирован на 21 апреля в 15.00 (местное время)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Северо-Кавказском федеральном округе.