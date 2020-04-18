МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Бангкок – Сочи – Ростов-на-Дону состоится 21 апреля, сообщает Минкомсвязь.

"Рейс № SVR3630 изменил путь следования. Перелет состоится 21 апреля 2020 в 17.00 по маршруту Бангкок – Сочи – Ростов. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Краснодарском крае и Ростовской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.