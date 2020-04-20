МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Речная навигация в Москве и части Московского бассейна открывается 20 апреля — на 4 дня раньше традиционного срока, в этот день в свой первый в 2020 году рейс отправятся грузовые, пассажирские, технические и маломерные суда.

"Канал имени Москвы" ранее в апреле сообщал о переносе открытия речной навигации в Москве с 24 на 20 апреля. Также сроки открытия навигации были скорректированы еще на ряде участков внутренних водных путей. Предприятие пояснило это поступившим в Росморречфлот обращением от Российской палаты судоходства.

В частности, участок внутренних водных путей от Хопылево до Рыбинского гидроузла будет открыт для судоходства с 22 апреля, Рыбинский гидроузел – с 23 апреля, 63-й судовой ход до населенного пункта Торово – с 24 апреля, спрямление судовых ходов Зональное – Бабьи Горы – с 24 апреля, река Москва от нулевого до 37 километра – с 20 апреля, шлюз Северка, участок реки Ока от 850-го км до 770 километра, гидроузел Белоомут и река Ока от 698 до 710 километра – уже с 20 апреля.

Навигация по рекам Москвы, как и во всем Московском бассейне, объединяющем водные пути 12 регионов страны (Москва, Подмосковье, Тульская, Тверская, Вологодская, Ярославская, Новгородская, Рязанская, Владимирская, Калужская, Нижегородская и Ивановская области) традиционно открывается 24 апреля, а закрывается 17 ноября. Соответствующие распоряжения выпускает Росморречфлот.

"Канал имени Москвы" отмечает, что в подготовку к открытию навигации в этом году внесла коррективы пандемия коронавируса, включая перевод части сотрудников на "удаленку", тем не менее все работы были выполнены в полном объеме.

При этом "Канал имени Москвы" на фоне COVID-19 с 17 апреля ввел запрет на движение в Москве пассажирских судов с пассажирами на борту, ограничения по Подмосковью действую с 18 апреля.

ФГБУ "Канал имени Москвы" — крупнейший в России воднотранспортный и водохозяйственный комплекс, который выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ. Объекты предприятия включают в себя 235 гидротехнических сооружений и почти 4 тысячи километров водных путей, в том числе 88 километров в Москве.