МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Грузовые авиаперевозки в мире в марте 2020 года упали на 15,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Объемы авиаперевозок рухнули по всему миру из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

"На данный момент у нас не хватает мощностей, чтобы удовлетворить сохранившийся спрос на грузовые авиаперевозки. Объемы (грузовых перевозок — ред.) упали на более чем 15% в марте по сравнению с предыдущим годом. Но мощности сократились почти на 23%. Этот разрыв необходимо быстро убрать, потому что жизненно важные поставки должны попасть туда, где они нужны больше всего", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac).

По данным IATA, самое сильное снижение показателя в марте отмечено в странах Латинской Америки и Европы — на 18,5% в каждом из регионов. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижение показателя составило 18,3%.

На Ближнем Востоке грузовые авиаперевозки снизились в отчетном месяце на 14,1%, в Северной Америке — на 8,5%, в Африке — только на 2,1%.

Объем международных грузовых авиаперевозок в марте сократился на 15,8%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в марте вырос на 2,1% в годовом выражении. В том числе объем международных грузовых авиаперевозок компаниями РФ сократился на 1,7%, внутренних перевозок — вырос на 8,9%.