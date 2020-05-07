МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Вывозные рейсы из Ливана, Венесуэлы, Испании, Германии, Турции, Японии и Израиля планируются 7-9 мая, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

На 7 мая планируются рейсы Токио (Япония) — Владивосток — Санкт-Петербург – Москва и Тель-Авив (Израиль) — Ростов-на-Дону — Екатеринбург. 8 мая ожидаются перелеты Стамбул (Турция) — Санкт-Петербург — Москва, Франкфурт-на-Майне (Германия) — Москва, Ливан (Бейрут)— Москва. На 9 мая планируются рейсы Каракас (Венесуэла) — Москва, Аликанте (Испания) — Санкт-Петербург — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.