ЕРЕВАН, 11 мая /ПРАЙМ/. Дата нового чартерного рейса, который позволит гражданам Армении вернуться на родину из РФ, пока неизвестна, заявили в понедельник в пресс-службе армянского посольства в Москве.

"В ответ на поступающие в эти дни многочисленные запросы снова отметим, что информация об очередном чартерном рейсе пока не конкретизирована", — говорится в заявлении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

Там же отмечается, что посольство после получения соответствующей информации сообщит о ней дополнительно. Дипломаты рекомендовали соотечественникам руководствоваться только сведениями из официальных источников.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.