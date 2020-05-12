МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Изображение вероятного облика двигателя есть в распоряжении РИА Новости.

"Как я уже говорил, важным требованием для такого самолета является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полета. Выбор типа двигателя и характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики СГС", — сказал Сыпало.

По его словам, очевидно также, что к критическим относятся также технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в условиях взлета и посадки. "На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения", — сказал гендиректор ЦАГИ.

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