МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет совещание по авиапрому", — сказал он.

Путин 7 мая провел совещание по поддержке транспортной сферы, отметив, что авиаотрасль оказалась в сложной ситуации. Он сообщил, что планирует провести отдельное совещание по этой теме.

Росавиация во вторник сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле на 29,5%, при этом авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозки в апреле на 95,2%.

Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса. Правительство РФ на заседании в прошлый четверг приняло проект постановления о предоставлении российским авиакомпаниям субсидий в размере 23,4 миллиарда рублей для частичной компенсаций их расходов.

Кабмин ранее также выделил Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.