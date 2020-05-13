КИЕВ, 13 мая /ПРАЙМ/. Украина рассмотрит вопрос о возобновлении международного авиасообщения после того, как соответствующее решение будет принято Евросоюзом, об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Европейский Союз проводит еженедельные встречи компетентных министров, они рассматривают вопрос восстановления туристического сезона и авиаперевозок. Сейчас они перенесли дату следующего обсуждения на 15 июня. Они говорят, что раньше 15 июня восстановления не произойдет. Мы также следим за этим процессом, и если у них откроется авиасообщение, то Украина также будет рассматривать вопрос его открытия со странами ЕС", — заявил Ляшко в эфире "UA: Украинское радио".

Что касается внутренних рейсов, то они запустятся тогда же, когда и весь общественный транспорт.

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", — добавил Ляшко.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.