МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Электронный аукцион на основной этап строительства линии метрополитена от станции "Коммунарка" до станции "Столбово" с начальной (максимальной) суммой контракта в 16,3 миллиарда рублей признан несостоявшимся, поскольку на него не было подано ни одной заявки, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: "Линия метрополитена станция метро "Коммунарка" — станция метро "Столбово". 2 и 3 этапы. Проект организации строительства. Котлованы открытого способа работ. Основной период. Линия метрополитена", — так описан в документации объект закупки. Заказчиком работ выступает управление дорожно-мостового строительства Москвы. Начальная (максимальная) сумма контракта заявлена в 16,3 миллиарда рублей, это средства бюджета столицы.

"Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся", — говорится в итоговом протоколе закупочной комиссии от 13 мая.

Коммунарская линия метро должна примерно к 2023 году пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении. Всего на линии должны появиться 16 станций.